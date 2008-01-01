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Новости Латвия | 22 июля 2019 | 22:20
Жара накроет Латвию к концу недели
В середине и во второй половине этой недели жара из Западной Европы достигнет Скандинавии, а в конце недели распространится и на страны Балтии, показывают прогнозы синоптиков.
Самым жарким днем в Западной Европе будет четверг, когда в Париже впервые в истории прогнозируется температура +41 градус. Абсолютные рекорды жары возможны также в Бельгии и Нидерландах.
В пятницу в западную часть Европы начнет поступать более прохладный воздух с Атлантического океана, а в Норвегии и Швеции ожидается усиление жары до +35 градусов.
В Латвии в середине недели температура воздуха начнет повышаться. В конце недели при северном ветре столбик термометра может подняться до +30 градусов.
По нынешним прогнозам Global Forecast System, самым жарким днем этой недели будет воскресенье, когда во всей стране, кроме побережья, температура поднимется до +29..+32 градусов. Зной возможен и в начале следующей недели.
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