Жара накроет Латвию к концу недели

Новости Латвия | 22 июля 2019 | 22:20

Пресс-фото Пресс-фото

В середине и во второй половине этой недели жара из Западной Европы достигнет Скандинавии, а в конце недели распространится и на страны Балтии, показывают прогнозы синоптиков.

Самым жарким днем в Западной Европе будет четверг, когда в Париже впервые в истории прогнозируется температура +41 градус. Абсолютные рекорды жары возможны также в Бельгии и Нидерландах.

В пятницу в западную часть Европы начнет поступать более прохладный воздух с Атлантического океана, а в Норвегии и Швеции ожидается усиление жары до +35 градусов.

В Латвии в середине недели температура воздуха начнет повышаться. В конце недели при северном ветре столбик термометра может подняться до +30 градусов.

По нынешним прогнозам Global Forecast System, самым жарким днем этой недели будет воскресенье, когда во всей стране, кроме побережья, температура поднимется до +29..+32 градусов. Зной возможен и в начале следующей недели.



LSM