Выходные будут теплыми и солнечными

Новости Латвия | 19 июля 2019 | 16:02

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В конце недели погода в Латвии будет в основном солнечной, станет теплее, свидетельствуют прогнозы.

В субботу по всей стране осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер переменного направления, воздух прогреется до +20... +25 градусов. В воскресенье с запада придет больше облаков, во многих краях Курземе ожидается дождь и гроза. К вечеру тучи, возможно, доберутся до Земгале и окрестностей Риги. В воскресенье температура достигнет +23... +28 градусов, только местами в Курземе прохладнее — около +20 градусов.

Ночи в выходные будут теплыми, воздух остынет до +10... +15 градусов.

В субботу ожидается слабый ветер переменного направления, в воскресенье — юго-восточный, по-прежнему не очень сильный. Однако во время грозы — возможно, порывистый.

Новая неделя начнется с дождей. В понедельник по всей стране пройдут осадки, станет прохладнее. Однако потом в регионе усилится антициклон, он принесет сухую и теплую погоду.

LSM