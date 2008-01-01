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Новости Латвия | 19 июля 2019 | 11:55

Пятница, 19 июля: солнечно и тепло

D-fakti

В пятницу в Латвии будет менее облачно, прогнозируют синоптики. Дождь в пятницу ожидается только в районах, близких к границе с Россией.

С утра в большей части Курземе возможен туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, порывы которого в Видземе и Латгале могут достигать 12 метров в секунду.

Температура воздуха на восходе будет около +10..+16 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+24 градусов, однако местами на побережье температура воздуха не будет превышать +18 градусов.

В Риге в пятницу сохранится солнечная погода, скорость северо-западного ветра немного снизится. Температура днем составит около +20 градусов.

LSM

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