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19 июля
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Сегодня на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумно, ситуация только усугубится. Вам необходима чья-то помощь.
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Новости Латвия | 19 июля 2019 | 11:55
Пятница, 19 июля: солнечно и тепло
В пятницу в Латвии будет менее облачно, прогнозируют синоптики. Дождь в пятницу ожидается только в районах, близких к границе с Россией.
С утра в большей части Курземе возможен туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, порывы которого в Видземе и Латгале могут достигать 12 метров в секунду.
Температура воздуха на восходе будет около +10..+16 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+24 градусов, однако местами на побережье температура воздуха не будет превышать +18 градусов.
В Риге в пятницу сохранится солнечная погода, скорость северо-западного ветра немного снизится. Температура днем составит около +20 градусов.
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