Вице-мэр Айвар Здановский освобожден от занимаемой должности

Новости Политика | 18 июля 2019 | 20:55

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18 июля 2019 года депутаты Даугавпилсской городской думы рассмотрели заявление заместителя председателя самоуправления Айвара Здановскиса от 15 июля 2019 года и на основании пункта 1 статьи 21 Закона о местных самоуправлениях освободили его от занимаемой должности, сообщает муниципальный сайт.

А.Здановский, избранный в Даугавпилсскую городскую думу по списку «Нашей партии», занял пост заместителя председателя думы после выборов, с сентября 2017 года. Как пояснил депутат на созванной пресс-конференции, у его решения оставить должность по собственному желанию несколько причин. Во-первых, это договоренность руководства думы о широкой коалиции «Согласия» с Латгальской партией, в результате чего у «Нашей партии» остается только одно место вице-мэра. Во-вторых, это массовое увольнение представителей «Нашей партии» из учреждений и предприятий самоуправления.

На данный момент в Даугавпилсской городской думе работает один заместитель председателя – и это Игорь Прелатов («Наша партия»).

В свою очередь, мэр Андрей Элксниньш в интервью порталу gorod.lv сообщил о принятом им решении объявить перевыборы вице-мэров.



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