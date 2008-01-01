Социальный комитет возглавила Хелена Солдатенок

Новости Политика | 18 июля 2019 | 20:50

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18 июля 2019 года на заседании комитета по социальным вопросам Даугавпилсской городской думы Хелена Солдатенок избрана председателем комитета, сообщает муниципальный сайт.

Х.Солдатенок избрана в Даугавпилсскую городскую думу по списку Латгальской партии. Ранее возглавляла Социальный комитет, но была снята с должности. Сменила на этом посту снятого председателя комитета Рихарда Эйгима («Наша партия»).

Заместителем председателя комитета избрана Наталья Кожанова («Согласие»).

В Социальном комитете работают представители всех трех партий, избранных в думу: Х.Солдатенок и Р.Йокстс (Латгальская партия), Н.Кожанова и А.Гржибовский («Согласие»), Р.Эйгим («Наша партия»).



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