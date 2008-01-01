А.Элксниньш: Прекратим устраивать из города поле сражения

Новости Политика | 18 июля 2019 | 20:39

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

В последние недели внимание жителей Даугавпилса и всей латвийской общественности приковано к перестановкам в администрации Даугавпилсской думы и на муниципальных предприятиях города.

Сразу после выборов 2017 года было понятно, что работа самоуправления будет непростой. В Думу прошли три партии, ни одна из которых не получила абсолютной поддержки горожан, что стало причиной высокой конкуренции за власть и, буквально спустя два месяца, привело к политическому перевороту.

Сегодня, когда я несу ответственность за город и происходящее в нем, я уверен, что перетягивание политического каната и борьба за власть, оказывают крайне негативное влияние на ситуацию в городе.

Сегодня у Даугавпилса два варианта: либо создать конструктивную команду, либо – досрочные выборы. Традицию «переворотов» в Даугавпилсе пора прекратить. Эта тенденция постоянной смены градоначальников не только парализует работу самоуправления, но и крайне негативно сказывается на имидже города.

Уверен, что в сложившейся ситуации досрочные выборы для меня и моей команды, были бы самым выгодным вариантом, однако я не привык руководствоваться личной выгодой и, думая, в первую очередь о городе, считаю, что подготовка к досрочным выборам за полтора года до очередных – парализует город, который уже достаточно настрадался от безвластия.

К тому же, в случае досрочных выборов, новый состав Думы просуществует всего год, после чего в городе снова начнётся предвыборная кампания. Даже в сложившейся ситуации сложной коммуникации и вынужденных компромиссов, я считаю, что отдельные депутаты нынешнего созыва должны перестать саботировать работу самоуправления и начать работать в созидательном, а не разрушительном ключе.

В этой связи я принял решение объявить перевыборы вице-мэров, которые состоятся на следующем заседании Думы 24 и 25 июля.

Я и моя команда готовы поддержать любые кандидатуры, независимо от партийной принадлежности, которые хотят работать и выполнять план по развитию города. Речь не идет о создании какой бы то ни было коалиции. Речь идет о создании работоспособной команды, которая своим главным приоритетом ставит развитие города и благосостояние его жителей, а не политические амбиции.

Непозволительно устраивать из города поле для политических сражений, после которых останется лишь испепеленная земля! Я не буду мириться и с подковерными играми, интригами и манипуляциями. За всяческие попытки мешать работе и играть в политику будет следовать увольнение.

Позволю напомнить, что каждая партия на выборах дала жителям Даугавпилса надежду, каждая политическая сила получила поддержку своего избирателя. До следующих выборов остается все меньше времени. Как мэр Даугавпилса, я настаиваю на том, что политикам пора начать отвечать за свои слова и данные горожанам обещания! Это моя принципиальная позиция! Тем депутатам, кто ее разделяет, предлагаю начать работать!

С уважением,

мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш