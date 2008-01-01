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Новости Общество | 18 июля 2019 | 11:00
Стропский пляж приглашает на семейный праздник в субботу
Лето возвращается, и Департамент спорта Даугавпилсской городской думы в субботу, 20 июля, на центральном пляже озера Стропы организует веселый Семейный праздник.
В 12:00 начнётся водная битва для детей и родителей. В программе также веселые соревнования сумо на татами в специальных костюмах, соревнования на надувных аттракционах и другие конкурсы.
Маленьким детям будут предложены соревнования в детском бассейне.
На празднике выступят Stop time dance studio и студия Zumba.
На протяжении всего мероприятия, до 15:00, на пляже будут играть диджеи.
Для участников соревнований подготовлены призы.
Приходите и наслаждайтесь летом на центральном пляже озера Стропы!
Daugavpils.lv
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