Стропский пляж приглашает на семейный праздник в субботу

Новости Общество | 18 июля 2019 | 11:00

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Лето возвращается, и Департамент спорта Даугавпилсской городской думы в субботу, 20 июля, на центральном пляже озера Стропы организует веселый Семейный праздник.

В 12:00 начнётся водная битва для детей и родителей. В программе также веселые соревнования сумо на татами в специальных костюмах, соревнования на надувных аттракционах и другие конкурсы.

Маленьким детям будут предложены соревнования в детском бассейне.

На празднике выступят Stop time dance studio и студия Zumba.

На протяжении всего мероприятия, до 15:00, на пляже будут играть диджеи.

Для участников соревнований подготовлены призы.

Приходите и наслаждайтесь летом на центральном пляже озера Стропы!

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