Четверг, 18 июля: дожди возможны только на востоке страны

Новости Латвия | 18 июля 2019 | 10:35

Пресс-фото Пресс-фото

В четверг в Латвии будет менее облачно, и дожди ожидаются только местами в восточных районах страны, прогнозируют синоптики.

Возможны грозы, утром местами ожидается туман.

Днем потеплеет до +20..+24 градусов, на побережье и на востоке страны до +18..+19 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и солнечно. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит до 12 м/с. Днем будет около +20 градусов.

LSM