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18 июля

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Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости, соответственно ситуации. Впрочем, сегодня вы получите такой, которым не грех воспользоваться немедленно, он и правда будет хорош, а главное - к месту.

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Новости Латвия | 18 июля 2019 | 10:35

Четверг, 18 июля: дожди возможны только на востоке страны

Пресс-фото

В четверг в Латвии будет менее облачно, и дожди ожидаются только местами в восточных районах страны, прогнозируют синоптики.

Возможны грозы, утром местами ожидается туман.

Днем потеплеет до +20..+24 градусов, на побережье и на востоке страны до +18..+19 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и солнечно. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит до 12 м/с. Днем будет около +20 градусов.

LSM

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