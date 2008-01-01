Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 июля
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Розалия, Розе / Анна, Арнольд, Афанасий
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Никогда не следует пренебрегать хорошими советами. Их следует бережно сохранять и пользоваться только в случае крайней необходимости, соответственно ситуации. Впрочем, сегодня вы получите такой, которым не грех воспользоваться немедленно, он и правда будет хорош, а главное - к месту.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 18 июля 2019 | 10:35
Четверг, 18 июля: дожди возможны только на востоке страны
В четверг в Латвии будет менее облачно, и дожди ожидаются только местами в восточных районах страны, прогнозируют синоптики.
Возможны грозы, утром местами ожидается туман.
Днем потеплеет до +20..+24 градусов, на побережье и на востоке страны до +18..+19 градусов.
В Риге в четверг будет сухо и солнечно. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит до 12 м/с. Днем будет около +20 градусов.
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