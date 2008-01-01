На фестивале "Динабург-1812" в Крепости состоится бал в стиле ампир

Новости Культура | 17 июля 2019 | 22:15

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

20 июля в 17:30 во дворе перед Арт – центром имени Марка Ротко пройдет бал в стиле ампир.

Как и все балы 19-го века, вечерний бал в Динабургской / Даугавпилсской крепости начнется с Полонеза. Праздничным и грациозным шагом в импровизированный танцевальный зал войдут все участники бала:

Молодежная организация «Souldance», руководитель Анастасия Муревич (Даугавпилс), общество «Школа спортивных танцев Постернак», руководитель Елена Постернак (Даугавпилс), студенческий танцевальный ансамбль Даугавпилсского университета «Laima», художественный руководитель Янис Буткевич, группа старинного танца «Ballare», руководитель Гуна Эзермале (Рига), общество «Dinaburg 1812», руководитель Анастасия Буцкевич (Борисов, Беларусь).

Музыкальное настроение во время бала создаст ансамбль исторических деревянных духовых инструментов «Stadt-Hautboisten Riga», художественный руководитель Кристине Купча (Рига), старинные гусарские песни исполнит бард Александр Смирнов (Москва), а в роли ведущих бала предстанут Виктор Андрюшкевич и Наталия Котона.

Музыкальное сопровождение во время бальных танцев предоставит музыкальный ансамбль под руководством Инги Зейлы.

Гостям и жителям Даугавпилса представится возможность не только наблюдать за выступлением танцоров, но и самим вжиться в роль дам и кавалеров 19ого века, а так же принять участие в бальных танцах.

Мероприятие организует Даугавпилсская городская дума и Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления в сотрудничестве с обществами «Daugavpils vēsturiskās rekonstrukcijas klubs» и «Atmiņu lāde».



Daugavpils.lv