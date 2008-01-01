В Даугавпилсе откроется симпозиум керамического искусства

Новости Культура | 17 июля 2019 | 21:55

Пресс-фото Пресс-фото

В пятницу, 26 июля, в 16.00, по завершении VII Международного симпозиума керамического искусства «Ceramic Laboratory», в Даугавпилсском Арт- центре имени Марка Ротко откроется выставка работ участников симпозиума. В программе симпозиума – публичные лекции и мастерские.

Латвийский центр современной керамики в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-центром имени Марка Ротко уже в седьмой раз с 12 по 26 июля организует в Даугавпилсе международный симпозиум керамического искусства, в котором в этом году принимают участие 14 художников из разных стран мира: Сюзанне АУ (Китай), Элина Титане (Латвия), Инесе Брантс (Латвия), Богуслав Добровольски (Польша), Александра Добровольская (Польша), Силвиа Граната (Италия), Бека Табагуа (Грузия), Юлия Репина (Россия), Катерина Гейдук (Беларусь), Каспарс Гейдукс (Латвия), Уна Гура (Латвия), Сандра Поплавска – Римицане (Латвия), Илона Абдулева (Латвия), Неллия Дзалба (Латвия).

В рамках симпозиума керамического искусства 23 и 24 июля в Латвийском центре современной керамики на ул. Хоспиталю, 8 пройдут публичные лекции и мастер-классы, в которых можно принять участие любому интересующемуся.

В программе:

Вторник 23 июля

12:00 – лекция «Техники росписи фарфора» – Инесе Брантс (Латвия);

16:00 – мастер-класс по росписи фарфора – Инесе Брантс (Латвия).

Среда, 24 июля

12:00 – мастер-класс по изготовлению фарфоровых украшений – Силвиа Граната (Италия);

16:00 – обжиг в печах.

Вручение участникам симпозиума сертификатов об участии и открытие выставки работ, созданных во время симпозиума, 26 июля в 16.00 состоится в Арт-центре имени Марка Ротко.

Мероприятие поддерживает: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Агентство развития Латгальского региона, ГАО «Latvijas valsts meži», ООО «Latvijas mobilais telefons», ООО «Keramserviss», ООО «Lode», Caparol.

Daugavpils.lv