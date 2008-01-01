Латвия приветствует избрание Урсулы фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Новости В мире | 17 июля 2019 | 20:47

AFP AFP

Европейскую комиссию впервые в истории ее существования возглавила женщина — министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич уже поздравил ее с назначением.

Министр иностранных дел в соцсети Twitter пообещал г-же фон дер Ляйен «полную поддержку ее усилиям по дальнейшему строительству сильного, динамичного и единого Европейского Союза».

Как письменно сообщил журналистам специалист отдела прессы гендиректората коммуникаций Европарламента Янис Крастиньш, при голосовании было подано 733 бюллетеня, один был признан недействительным. За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 евродепутата, против — 327, воздержались — 22. Для избрания кандидатке необходимо было набрать не менее 374 голосов.

Получился совсем небольшой перевес. И, как заявил агентству LETA евродепутат Нил Ушаков («Согласие»), без голосов группы социал-демократов в ее поддержку фон дер Ляйен могла бы и не быть утверждена в должности. По словам Ушакова, во вторник 16 июля в ЕП разгорелись нешуточные дебаты:

«Далеко не все депутаты были готовы поддержать ее назначение, было много делегаций стран-участниц, голосовавших против. Но у Северных стран и стран Балтии была единая позиция — голосовать за фон дер Ляйен. Не будь этих голосов социал-демократов, была бы близка нехватка голосов».

Теперь новый президент ЕК направит странам-участницам предложения выдвинуть их кандидатов на посты еврокомиссаров. Прослушивание кандидатов в ответственных комитетах Европарламента намечено на период с 8 сентября по 30 октября. Затем ЕП должен проголосовать за полный состав Еврокомиссии. Это может произойти на пленарном заседании 21-24 октября, поясняет в сообщении для прессы Янис Крастиньш.

Фон дер Ляйен сменит действующего президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера 1 ноября. Она станет первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию.

LSM