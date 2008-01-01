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Новости Культура | 17 июля 2019 | 20:42

Август в Даугавпилсе будет музыкальным

Пресс-фото

С 1 по 29 августа в Даугавпилсе пройдет седьмой международный фестиваль «Музыкальный август». Слушателей ждут девять концертов на разных площадках с участием музыкантов из США, России, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Эстонии, Италии, Чехии и др.

— Впервые мы провели «Музыкальный август» в 2013 году, — рассказала Rus.Lsm.lv заместитель руководителя Центра латышской культуры Сандра Маскалева. — Идея появилась, чтобы как-то уменьшить пустоту, возникавшую в культурной жизни Даугавпилса именно в последний летний месяц. Фестиваль очень понравился горожанам и гостям города, и мы сделали его традицией. Нас все годы поддерживает городская дума.

В этом году концерты пройдут на трех площадках — в сквере Андрея Пумпура, Даугавпилсском театре и концертном зале Дома Единства. Репертуар очень разнообразный — от эстрадных шлягеров, в том числе Раймонда Паулса, который будет за роялем 16 августа, до классической музыки Листа, Генделя, Рахманинова и других композиторов разных эпох. Любителей джаза ждет встреча с биг-бендом Латвийского Радио и американской исполнительницей Шейной Стил. Запланированы сольные концерты латвийских певцов Айнара Миелавса и Марии Наумовой. Отдельно стоит упомянуть оперу Чайковского «Иоланта», где главные партии исполнят воспитанники музыкальных вузов Санкт-Петербурга и Каунаса.

Часть концертов бесплатная, цена же билета на платные концерты не превышает 5 евро (подробнее — на домашней странице Дома Единства). Касса Дома Единства будет работать с 1 августа.

LSM

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