В выходные станет теплее и солнечнее

Новости Латвия | 17 июля 2019 | 20:35

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В конце недели ожидается в основном солнечная погода, грозы возможны в Видземе и Латгале, свидетельствуют прогнозы.

На востоке страны по-прежнему каждый день местами пройдут дожди, ожидаются и грозы, однако в целом осадков станет меньше. В Курземе и центральной части Латвии в основном сухо и солнечно.

В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов, прохладнее будет на курземском побережье и в восточных приграничных районах. Ночью воздух остынет до +8... +13 градусов. Будет дуть в основном северо-западный ветер, который станет более порывистым.

В выходные ожидается слабый ветер переменного направления. Днем в основном солнечно, местами в Видземе и Латгале возможны грозы. Днем температура достигнет +20... +25 градусов, но в воскресенье местами на юге страны — до +26... +27 градусов.

Нынешние долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что на следующей неделе усилится обширный антициклон, поэтому погода будет сухой, солнечной — и даже жаркой.

LSM