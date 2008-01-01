Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июля

Именины:
Алексей, Алексис / Андрей, Донат

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону - и все ваши усилия пойдут прахом.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
12 .. 14 C
Утро
14 .. 16 C
День
16 .. 18 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Новая волна увольнений в Даугавпилсе: теперь из-за экологии

В феврале этого года компания Daugavpils ūdens сливала песок из ливневой канализации в яму в одной и ...

2. Сегодня стартуют Дни органной музыки в Латгалии

3. Вторая половина недели будет более солнечной

4. У российской границы — Ночь наблюдения за бабочками

5. Музыкальный уикэнд Viva Braslav Open Air 2019 зовет!

6. Выходные будет солнечными, но прохладными

7. В Латвии будет видно лунное затмение

8. В Борисо-Глебском соборе вспомнят священномученика Иоанна Рижского

9. Последствия бури в Даугавпилсе: деревья продадут на аукционе

10. Какой увидел Латвию итальянский меланхолик

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 17 июля 2019 | 20:35

В выходные станет теплее и солнечнее

LETA

В конце недели ожидается в основном солнечная погода, грозы возможны в Видземе и Латгале, свидетельствуют прогнозы.

На востоке страны по-прежнему каждый день местами пройдут дожди, ожидаются и грозы, однако в целом осадков станет меньше. В Курземе и центральной части Латвии в основном сухо и солнечно.

В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до +19... +24 градусов, прохладнее будет на курземском побережье и в восточных приграничных районах. Ночью воздух остынет до +8... +13 градусов. Будет дуть в основном северо-западный ветер, который станет более порывистым.

В выходные ожидается слабый ветер переменного направления. Днем в основном солнечно, местами в Видземе и Латгале возможны грозы. Днем температура достигнет +20... +25 градусов, но в воскресенье местами на юге страны — до +26... +27 градусов.

Нынешние долгосрочные прогнозы свидетельствуют, что на следующей неделе усилится обширный антициклон, поэтому погода будет сухой, солнечной — и даже жаркой.

LSM

Добавить комментарий

 