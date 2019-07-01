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Новости Общество | 16 июля 2019 | 18:11

Ушли в мир иной...

foto.mai.ru

С 10 по 16 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Grjadova Gaļina (17.06.1930 - 12.07.2019)
Jefimova Marija (21.06.1961 - 16.07.2019)
Kokina Janīna (01.03.1932 - 09.07.2019)
Komarova Valentīna (04.07.1949 - 12.07.2019)
Kozlovskis Genadijs (15.12.1943 - 11.07.2019)
Kupetis Vladislavs (11.01.1951 - 14.07.2019)
Kušnirs Vjačeslavs (10.05.1973 - 08.07.2019)
Orupe Irēna (29.03.1947 - 13.07.2019)
Poļakovs Genadijs (24.11.1949 - 14.07.2019)
Safonovs Sergejs (17.09.1989 - 10.07.2019)
Sivačova Marija (06.08.1931 - 12.07.2019)
Smilgins Francis (31.12.1939 - 09.07.2019)
Smuļko Ivans (11.04.1960 - 14.07.2019)
Žurņa Vikentijs (16.08.1930 - 11.07.2019).


 

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