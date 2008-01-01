Urban talks: LAVKA говорит о городе будущего

Новости Общество | 16 июля 2019 | 16:08

LAVKA приглашает жителей города поговорить об урбанистике. Приходите 26 июля в 18:00 в парк П.Дубровина, чтобы в формате открытой платформы для диалога встретится с экспертами и специалистами в области урбанистики. Узнать мнение и видение организаций, меняющих культурный облик городов, создателей креативных кластеров и молодежи, открытой для новых идей, возможностей и желания формировать среду, удобную для всех жителей города.

LAVKA - платформа для образования, в рамках которой освещаются важные темы, и в этом сезоне, 26 июля, мы встретимся с организациями Free Riga, Tallinas ielas kvartāls, Pilsēta Cilvēkiem, департаментом развития Даугавпилса, активистами и урбанистами для проектирования будущего, развития критического мышления и ознакомлением виденья развития постсоветской среды.

Наши гости:

Pilsēta cilvēkiem – проект с 2016 года реализует программы по развитию городской среды Риги и других городов. Создавая исследования, анализируя и предлагая свой вектор улучшения в планировании городского пространства. Собирают позитивные примеры урбанистики в Латвии и за рубежом. Исследование Даугавпилса представит эксперт проекта Pilsēta Cilvēkiem - Māris Jonovs.

Free Riga – проект, дающий новую жизнь заброшенным зданиям Риги. «Сотни зданий в центре Риги пустуют. Наша цель их оживить – превратить в пространства для общественных и культурных, художественных инициатив и экспериментов». Активисты движения Free Riga договариваются с владельцами деградирующих территорий и помещений и вовлекают в развитие новых площадок деятель искусств и культуры, творческих предпринимателей и молодежь.

Tallinas ielas Kvartāls – крупнейший кластер проекта Free Riga, и один из самых больших культурных хабов в Латвии- 16 помещений (4000 м2), в котором сегодня размещены десятки проектов современного искусства и негосударственных организаций.

Про этот проект расскажет Kaspars Lielgalvis – создатель проектов Free Riga и Tallinas ielas Kvartāls.

Для представления имеющейся концепции развития города, мы также пригласили работников городской Думы, представителя департамента развития, старшего экспертa по вопросам проектов развития Артема Махлина, который расскажет про возможности развития потенциала Крепости и планах преображения городской среды на ближайшие 10 лет.

LAVKA активно занимается образовательно – просветительской деятельностью, поскольку к положительным изменениям можно прийти, только формируя новые ценности, открывая принципиально иные возможности для обучения, и показывая успешные примеры развития. В этом году главной темой исследований и питчей станет Город.

Вас ждет свободная атмосфера и отличные гости. В этот раз команда LAVKA просит всех гостей взять пледы, на которых вы сможете разместиться в парке, а также приглашает устроить общий ужин вместе – берите с собой корзинки с вкусняшками для пикника. Всё мероприятие продлится два часа (с 18:00 до 20:00). Вход бесплатный!

Проект реализован в рамках поддержки Сената Польши и Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, для того, чтобы вовлечь молодежь из Восточной Европы к развитию облика городов, похожих внутренне и исторически.

LAVKA поддержали: Посольство Швеции в Риге, Daugavpils Pilsētas Dome, New East, Hello Solyanka, Free Riga, Pilsēta Cilvēkiem.

Daugavpils

