Открыта новая трехлетняя выставка оригиналов Марка Ротко

Новости Культура | 16 июля 2019 | 16:04

12 июля в арт-центре имени Марка Ротко была открыта новая выставка работ выдающегося уроженца Даугавпилса. В рамках этого события был дан дневной концерт-перформанс группы «Meklētājs», стартовал 7-ой международный симпозиум керамического искусства, состоялась дискуссия с известными искусствоведами, и непосредственное открытие выставки пяти полотен Марка Ротко. Это знаменательное событие также почтила своим присутствием дочь великого мэтра Кейт Ротко Призел.

Праздник искусства начался с концерта электронной и гонговой музыки, который для полного зала дали музыканты Даце Страуме и мультиинструменталист, член группы «Dzelzs Vilks» Каспарс Тобис. Необычная магия, сотканная из звучания синтезаторов, гонгов и народных инструментов, стала отличной прелюдией к этому большому событию. После добрые слова напутствия звучали в честь участников международного симпозиума «Керамической лаборатории».

Кульминацией дня стало открытие обновленной экспозиции работ Марка Ротко в секторе «А». Подготовка к этому волнующему событию, по словам руководителя арт-центра Алексея Бурунова, длилась целый год.

Дочь художника, Кейт Ротко, выразила большую благодарность арт-центру, всем связанным с организацией этой выставки людям, и, в особенности, куратору и искусствоведу Фариде Залетило, за размещение работ своего отца. Она в очередной раз подчеркнула важность подобного места в регионе, но при этом отметила – размещение сразу нескольких работ Марка Ротко в одном месте на столь длительный срок - это огромная редкость в мире большого искусства, которую стоит ценить.

Марка Ротко будет находится в арт-центре до 2022 года. Время работы и цены на посещение этой и других выставок можно найти на сайте арт-центра www.rothkocenter.com.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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