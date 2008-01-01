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Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 16 июля 2019 | 16:01

У социальной службы – новый спецтранспорт

Социальная служба впервые за 10 лет приобрела и ввела в эксплуатацию новый микроавтобус. Он оборудован подъемником и предназначен для перевозки людей с функциональными нарушениями, в том числе, передвигающихся на колясках.

Предыдущая закупка транспорта делалась в 2007 году, еще один микроавтобус был получен благодаря участию Управления социальных дел в одном из проектов структурных фондов ЕС в 2009 году. Автопарк учреждения за эти годы, находясь в интенсивной эксплуатации, устарел, износился и требовал обновления. Благодаря принятому депутатами думы решению, в 2019 году появилась возможность приобрести новый микроавтобус. Теперь услуга специализированного транспорта, весьма востребованная среди клиентов Социальной службы с инвалидностью, будет оказываться более качественно и полноценно.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

Daugavpils
 

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