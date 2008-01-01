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Сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Вам наверняка удастся вспомнить массу давно забытых, но дико смешных анекдотов.

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Новости Латвия | 16 июля 2019 | 15:57

Вторник, 16 июля: ливни, местами — гроза

Во вторник во многих районах Латвии пройдет сильный дождь, местами ожидается также гроза, прогнозируют синоптики.

Самый сильный ливень ожидается ранним утром в Курземе, позднее - в центральной и восточной части страны. Будет дуть ветер переменного направления, скорость порывов которого во время грозы может достигать 15-18 метров в секунду.

Максимальная температура днем составит +15..+19 градусов, на востоке страны воздух прогреется до +23 градусов.

В Риге во вторник ожидается в основном пасмурная и дождливая погода, временами будет лить сильный дождь, возможна гроза. Будет доминировать слабый ветер, температура воздуха составит +14..+17 градусов.

LSM
 

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