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16 июля
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Сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Вам наверняка удастся вспомнить массу давно забытых, но дико смешных анекдотов.
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Новости Латвия | 16 июля 2019 | 15:57
Вторник, 16 июля: ливни, местами — гроза
Во вторник во многих районах Латвии пройдет сильный дождь, местами ожидается также гроза, прогнозируют синоптики.
Самый сильный ливень ожидается ранним утром в Курземе, позднее - в центральной и восточной части страны. Будет дуть ветер переменного направления, скорость порывов которого во время грозы может достигать 15-18 метров в секунду.
Максимальная температура днем составит +15..+19 градусов, на востоке страны воздух прогреется до +23 градусов.
В Риге во вторник ожидается в основном пасмурная и дождливая погода, временами будет лить сильный дождь, возможна гроза. Будет доминировать слабый ветер, температура воздуха составит +14..+17 градусов.
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