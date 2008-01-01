В Даугавпилсе датская художница демонстрирует многоцветный диалог

Новости Культура | 16 июля 2019 | 15:05

LSM LSM

«Многоцветие» - так называется выставка Майбрит Ульведал Бьёлке, недавно открывшаяся в Арт-центре имени Марка Ротко. Это первая персональная экспозиция датчанки, давно живущей во Франции и Великобритании, на родине Ротко, включающая как ранние работы конца девяностых, так и последние картины-коллажи 2016-2019 годов.

- Я всегда восхищалась работами Ротко, его цветовыми решениями, - рассказала Rus.Lsm.lv художница. – Я не могу сказать, что Ротко был прямым источником моего вдохновения, но он так или иначе присутствует в моих картинах. В 1999 году в Париже я впервые основательно познакомилась с его творчеством. Я находилась в помещении, где висели картины; вокруг почти никого не было, только сын художника Кристофер и еще какой-то художник. Эта выставка произвела на меня очень сильное впечатление.

В 2009-м меня пригласили на пленэр Марка Ротко в Даугавпилс, центра тогда еще не было (пленэры, а позже резиденции Ротко стали проводиться задолго до открытия центра в 2013 году – Л. В.). Я три недели работала в состоянии абсолютного счастья, в конце мы праздновали день рождения Ротко. В тот раз я подарила городу одну свою работу. И вот в 2019-м я снова вернулась сюда уже с персональной выставкой, охватывающей 20-летие моей творческой жизни, моего опыта. Я процитирую Ротко: «Живопись не есть изображение опыта, она есть опыт».

Ранние работы определяются диалогом двух больших горизонтальных полей, и здесь родство с Ротко очевидно, хотя, как отмечают критики, картины Майбрит лишены медитативного спокойствия картин великого абстрактного экспрессиониста. В поздних же работах художница «покрывает поверхность холста бесконечно педантичным кропотливым построением кинетического изображения путем переплетения множества цветовых полос. Пульсирующие цветоформы создают эффект визуальной вибрации и, выплескиваясь через край, они превращают картину в арт-объект» (Энн Хиндри, искусствовед и критик).

К сожалению, фотографии с выставки, как и в случае с американской художницей Мариеттой Патрицией Лис, не передают всей оригинальности произведений и их огромной цветовой силы. Это просто гигантские многоцветные воронки, они затягивают до головокружения (головокружение в данном случае не метафора, а совершенно конкретное состояние. Проверено на личном опыте – Л. В.), будоражат эмоции и уводят куда-то далеко. В мир иной. Но с возвратом.

Открыто до 8 сентября.

LSM