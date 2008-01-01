Председатель Даугавпилсской думы А. Элксниньш встретился с сотрудниками социальной службы

Новости Общество | 15 июля 2019 | 15:19

11 июля председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш и руководитель Юридического департамента думы Руслан Головань посетили Социальную службу и приняли участие в совещании ее ведущих специалистов, руководителей отделов, секторов и структурных подразделений.

А. Элксниньш обратился к присутствующим и изложил свое видение работы Социальной службы по различным аспектам. Обсудили вопросы, касающиеся социальной работы с длительным безработными, многодетным семьями и другими категориями клиентов Социальной службы, а также вопросы качества и эффективности социальной помощи и социальных услуг.

Речь шла также о более тесном сотрудничестве Социальной службы с государственными и муниципальными учреждениями. Сотрудники задали председателю думы интересующие их вопросы и получили ответы из первых уст.

В завершение собрания А. Элксниньш пожелал коллективу Социальной службы успехов в работе.

Информацию подготовила

специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления

«Cоциальная служба» по общественным отношениям

и электронным услугам

Марина Горкина

Daugavpils

