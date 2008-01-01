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Сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.
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Новости Общество | 15 июля 2019 | 15:17
На предприятии AS «Daugavpils satiskme» временно назначен новый руководитель
15 июля на предприятии AS «Daugavpils satiskme» прошло внеочередное собрание акционеров. По решению собрания от должности члена правления AS «Daugavpils satiskme» был отстранен Роман Савицкий.
На должность члена правления был временно назначен Сергей Благовещенский, который будет оставаться на этой позиции до завершения конкурса по назначению нового руководителя предприятия.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.
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