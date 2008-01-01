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Новости Общество | 15 июля 2019 | 15:14

ПЖКХ продолжает развивать свои цифровые услуги

Даугавпилсское Предприятие жилищно-коммунального хозяйства продолжает развивать свои цифровые услуги для удобства клиентов. Об этом свидетельствует неуклонный рост числа пользователей в электронной системе mans.ddzksu.lv, использование возможностей удаленной регистрации в очереди при помощи мобильных приложений, а также разработка отдельного приложения ПЖКХ, наделенного самыми разными полезными функциями.

Согласно данным предприятия, за последние полтора года число пользователей онлайн-системы mans.ddzksu.lv увеличилось с 3900 до 11600 пользователей. Одновременно с этим количество бумажных счетов в этот период сократилось с 27700 до 16700 единиц, то есть на целых 10000 почтовых извещений. Данная тенденция свидетельствует о стремительном росте электронных навыков у жителей Даугавпилса. С недавних пор в системе также можно получить доступ ко всем протоколам собраний жильцов дома начиная с 2012 года. Кроме того, сейчас ПЖКХ готовит выпустить специальное мобильное приложение на Android – первое в своем роде в Латвии.

ПЖКХ старается идти в ногу со временем и также стремиться сокращать очереди в своих отделениях. Для этого клиенты предприятия могут воспользоваться мобильными приложениями с функцией записи по «электронной очереди», которая заметно облегчает походы в инстанции по рабочим вопросам. Эти и другие нововведения позволяют заметно сэкономить на административных ресурсах ПЖКХ.

Информация о завершении работы над приложением ПЖКХ будет опубликована на сайте предприятия www.ddzksu.lv, а саму программу можно будет бесплатно скачать в онлайн-магазине Play Market (Google Play).

Сюжет подготовил Отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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