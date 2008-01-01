Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 16 июля 2019 | 17:57

На 16 июля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханики;

- автослесари;

- агрономы;

- администратор компьютерных систем;

- администратор отеля;

- аналитик маркетинговых исследований;

- бармены;

- бетонщики;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- визажист;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автокрана;

- водитель автомобиля/ закупщик молодняка;

- водитель автопогрузчика;

- водитель автовышки;

- водитель такси;

- водитель/ экспедитор;

- врачи;

- главные бухгалтеры;

- горничная отеля;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель (Медуми);

- директор школы (Шпоги, Вишки);

- дорожный мастер;

- дошкольный педагог;

- доцент;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заместитель директора школы;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер-механик;

- инженер по охране труда;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- лаборант (сфера образования);

- лектор;

- логопед (Силене);

- маляры;

- маркировщик;

- медсестра;

- механик в цех;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр электронного оборудования;

- мясник (работа в Германии);

- опекун приюта для собак и кошек (Демене);

- опекуны;

- оператор ввода данных;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор лесопилки;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор пескоструйной обработки;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор хлебопекарной машины;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- пекари;

- переводчик;

- плавильщик металла;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощник столяра;

- преподаватель английского языка;

- программисты;

- продавец автозаправочной станции;

- продавец - консультант;

- продавцы на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- работник по выращиванию зерновых;

- работник склада;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель / монитор-консультант;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель сельскохозяйственного предприятия (Рудзиши, Медуми);

- санитар;

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сварщики;

- секретарь;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь-инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- социальный опекун (Двиете, Илуксте);

- социальный реабилитолог (Двиете, Илуксте);

- специалист по закупкам;

- специалист по рекламе;

- специалисты по продажам;

- супервайзер игровых автоматов;

- старший консультант;

- старший повар;

- столяр;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- телеведущий;

- тестер информационной системы;

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый представитель;

- тракторист (Меймури, Скрудалиена);

- транспортный механик;

- упаковщики (работа в Риге);

- установщик вентиляционных систем;

- установщик электронного оборудования;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель латышского языка / литературы;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель начальных классов;

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- учителя информатики и основ программирования;

- учителя физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- фрезеровщик;

- швеи;

- швейцар;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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