Школьники нарисовали свою Беларусь

Новости Культура | 15 июля 2019 | 13:21

ЦБК ЦБК

12 июля 2019 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) подводили итоги конкурса детских рисунков «Беларусь моя» и награждали победителей. Конкурс был организован ЦБК в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Беларусь в Даугавпилсе, Белорусским культурно-просветительским обществом «Уздым» и посвящен столетию белорусской национальной государственности.

В конкурсе рисунков «Беларусь моя»» приняли участие более 30 учеников школ Даугавпилса и Даугавпилсского края. Все работы были представлены на выставке, которая с 26 июня по 3 июля экспонировалась в Латгальской Центральной библиотеке. Выставку «Беларусь моя» также увидели деловые круги Латгалии на приеме, организованном Генеральным консульством РБ в честь Дня независимости Республики Беларусь в центре культуры «Варпа». А дальше рисунки вернулись в ЦБК, где жюри определило победителей в трех возрастных группах. 12 июля состоялось торжество награждения. Дипломы, сладкие призы и принадлежности для рисования победителям вручали Генеральный консул РБ Владимир Климов и руководитель ЦБК, председатель белорусского общества «Уздым» Жанна Романовская.

«Глядя на ваши рисунки, сразу понимаешь, что на них изображена именно Беларусь, будь то национальные животные аист и зубр, танцоры в народных костюмах или символы городов», - отметил в своем обращении к детям В.Климов.

Поэт, член Союза писателей Беларуси Станислав Володько поздравил ребят с победой, прочел детские стихи из сборника, который затем с дарственной надписью подарил школьникам.

Победители:

Возрастная группа 7-9 лет:

1. Елизавета Шушерт (Силенская основная школы) – «Путь на Родину»;

2. Богдан Полтаренок (Силенская основная школа) – «Герб Беларуси»;

3. Арвид Сонтоцкий («Уздым», Даугавпилсская средняя школа №3) – «Аисты над бубушкиной хатой».

Возрастная группа 10-12 лет:

1. Саманта Довгане (Даугавпилсская средняя школа №9) – «Беларусь»;

2. Каролина Бура (Даугавпилсская средняя школа №9) – «Река дружбы, города-побратимы»;

3. Ксения Лукашонок (Медумская средняя школа) – «Аист – птица Беларуси».

Возрастная группа 13-15 лет:

1. Надежда Чернова (Даугавпилсская средняя школа №16) – «Белорусский танец»;

2. Марина Чернова (Даугавпилсская средняя школа №16) – «Сердце зубра»;

3. Каролина Казачонок (Даугавпилсская средняя школа №16) – «Сладкая Беларусь».

Специальные призы:

1. Екатерина Кузмич – самый юный участник (белорусская школа воскресного дня «Вясёлка») – «Родной дом»;

2. Аким Воронов – за работу в команде (белорусская школа воскресного дня «Вясёлка» – «Мой родны кут, як ты мне мілы».

Организаторы признательны участникам конкурса, их родителям и педагогам за отзывчивость, а также Латгальской Центральной библиотеке и Художественной школе «Саулес скола» - за поддержку.

Выставка рисунков «Беларусь моя» будет открыта в ЦБК до 31 июля.



ЦБК