Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 июля
Именины:
Эгия, Эдмонт, Эгонс, Хейнрихс, Хенрикс / Арсений, Генрих
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня облака перед вами рассеются и вы увидите насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело - вы непременно с ним справитесь.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1253 ()
|GBP
|0.8979 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.9895 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Новая неделя будет пасмурной и дождливой
В последние дни погоду в Латвии определяли циклоны, которые пересекали территорию страны с западной ...
2. В следующем году на Лиго будет пять выходных дней
3. "Латыши и нацменьшинства": Левитс выступил с обращением к народу
5. Концерт электронной и гонговой музыки в Ротко центре
6. Новая волна увольнений в Даугавпилсе: теперь из-за экологии
7. Мэр решил уволить руководителя Daugavpils satiksme Р. Савицкого
8. В Даугавпилсе выставлены керамические «основы» стран Балтии
9. На этой неделе возможны рекорды холода
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 15 июля 2019 | 13:29
Предприятие "Даугавпилс сатиксме" временно возглавил Сергей Благовещенский
15 июля на предприятии AS «Daugavpils satiskme» прошло внеочередное собрание акционеров. По решению собрания от должности члена правления AS «Daugavpils satiskme» был отстранен Роман Савицкий.
На должность члена правления был временно назначен Сергей Благовещенский, который будет оставаться на этой позиции до завершения конкурса по назначению нового руководителя предприятия.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий