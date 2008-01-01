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Новости Политика | 15 июля 2019 | 13:29

Предприятие "Даугавпилс сатиксме" временно возглавил Сергей Благовещенский

Пресс-фото

15 июля на предприятии AS «Daugavpils satiskme» прошло внеочередное собрание акционеров. По решению собрания от должности члена правления AS «Daugavpils satiskme» был отстранен Роман Савицкий.

На должность члена правления был временно назначен Сергей Благовещенский, который будет оставаться на этой позиции до завершения конкурса по назначению нового руководителя предприятия.

Daugavpils.lv

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