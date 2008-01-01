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Новости Латвия | 15 июля 2019 | 09:56
Со вторника — ливни, но к выходным станет суше
Поздним вечером в понедельник над Балтийским морем сформируется циклон, который в Латвию принесет сильные ливни, свидетельствуют прогнозы.
В ночь на вторник дождь будет в Курземе, однако днем осадки придут и в другие регионы страны. За сутки количество осадков некоторых регионах достигнет 20-30 литров на кв.м, а местами на севере Курземе превысит 30 литров на кв.м, что составляет около половины месячной нормы. На востоке осадков будет меньше.
С ливнями во вторник придет прохладная погода — воздух прогреется до +15... +19 градусов. Теплее на востоке Видземе и в Латгалии — +20... +22 градуса.
В среду больше осадков будет на востоке страны, в других местах станет солнечнее и теплее. Во второй половине недели небольшие кратковременные дожди пройдут только в некоторых регионах, в основном будет солнечно. Днем температура воздуха составит +18... +23 градуса, ночью — +8... +13 градусов, на побережье — до +15 градусов.
Выходные также будут в основном солнечными. Местами — главным образом в Видземе и в Латгале — могут появиться тучи, но станет теплее — воздух прогреется до +20... +25 градусов.
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