Понедельник, 15 июля: прохладный пролог к грозовой неделе

Новости Латвия | 15 июля 2019 | 09:52

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В понедельник в прибрежных районах Латвии станет заметно облачнее. На остальной территории страны погода останется примерно такой же, как и в предыдущие дни, сообщает LETA.

Ранним утром ожидаются дожди, местами — туман. Температура за ночь опустится до +5...+11 градусов, близ моря — на пару градусов теплее. Днем воздух прогреется до +18...+23.

В Риге прогнозируется легкая облачность, слабый дождь во второй половине дня. Ранним утром — от +8 в преместьях до +15 у моря. Днем потеплеет до +18...+22 градусов.

В ночь на вторник в Латвию связанная с циклоном зона осадков. Сначала она накроет Курземе, затем дожди пойдут и в других регионах страны. Местами ожидаются ливни и грозы. Похожие метеоусловия, вероятнее всего, сохранятся и в последующие дни — дожди и грозовые ливни, как минимум, в отдельных районах страны. Правда, к концу недели станет должно стать жарче — до +26 градусов.

LSM