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Новости Латвия | 12 июля 2019 | 19:36

Выходные будет солнечными, но прохладными

LETA

В конце недели ночи по-прежнему будут холодными, местами ожидаются рекорды холода. Днем же в основном солнечно, свидетельствуют прогнозы.

Ночью воздух остынет до +7... +12 градусов, а в воскресенье ранним утром до рассвета местами в Видземе и Латгале — до +4... +6 градусов. Днем — +15... +20 градусов. Местами, главным образом в Земгале и Латгале, до +22 градусов.

Ночами дождя не ожидается, однако в некоторых местах образуется туман. Днем тучи принесут в отдельные районы кратковременный дождь. Осадки наиболее вероятны в Видземе и Латгале, однако в целом оба выходных можно будет назвать солнечными.

В начале следующей недели значительных изменений в погодных условиях не ожидается. Ночи по-прежнему будут холодными, но без новых рекордов. Днем температура только местами ненамного превысит +20 градусов. Будет в основном солнечно, но во многих регионах ожидается кратковременный дождь.

LSM

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