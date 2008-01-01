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Новости Общество | 12 июля 2019 | 19:30
У российской границы — Ночь наблюдения за бабочками
В ночь на 13 июля на озере Шешку в Зилупском крае пройдет ежегодное мероприятие — Ночь наблюдения за бабочками. В районе Греблюкалнса обитает одна из самых многочисленных популяций чешуйчатокрылых в Балтии, сообщает Latvijas Radio.
Многие встречающиеся здесь виды бабочек занесены в Красную книгу. На подсвеченном экране все желающие смогут этой ночью в течение нескольких часов рассматривать ночных красавиц, которые совершенно не похожи на дневных бабочек, узнать об их видах, образе жизни и мерах охраны, а также отправиться в ночной пеший поход протяженностью свыше 6 километров.
Организаторы мероприятия особо подчеркивают: это не шоу, а наблюдение за природой. По словам зилупского специалиста по туризму Илги Ивановой, место сбора натуралистов — природный заказник с особым микроклиматом, благодаря которому там и могут жить около 500 видов бабочек. 80% из них — ночные.
Начало Ночи наблюдения за бабочками — в 23 часа.
Греблюкалнс находится в приграничной зоне, гостям нужно взять с собой паспорт или eID-карту плюс заказанный в Погранохране пропуск (его можно оформить электронно).
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