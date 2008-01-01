Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

12 июля

Именины:
Индрикис, Интс, Намейс / Андрей, Михаил, Павел

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
10 .. 12 C
Утро
13 .. 15 C
День
16 .. 18 C
Вечер
13 .. 15 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Новая неделя будет пасмурной и дождливой

В последние дни погоду в Латвии определяли циклоны, которые пересекали территорию страны с западной ...

2. В следующем году на Лиго будет пять выходных дней

3. Ушли в мир иной...

4. "Латыши и нацменьшинства": Левитс выступил с обращением к народу

5. Мэр решил уволить руководителя Daugavpils satiksme Р. Савицкого

6. Понедельник, 8 июля: дожди и грозы

7. Концерт электронной и гонговой музыки в Ротко центре

8. На этой неделе возможны рекорды холода

9. В Даугавпилсе выставлены керамические «основы» стран Балтии

10. Даугавпилсская дума продолжает бороться с заброшенными зданиями

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 12 июля 2019 | 19:30

У российской границы — Ночь наблюдения за бабочками

Пресс-фото

В ночь на 13 июля на озере Шешку в Зилупском крае пройдет ежегодное мероприятие — Ночь наблюдения за бабочками. В районе Греблюкалнса обитает одна из самых многочисленных популяций чешуйчатокрылых в Балтии, сообщает Latvijas Radio.

Многие встречающиеся здесь виды бабочек занесены в Красную книгу. На подсвеченном экране все желающие смогут этой ночью в течение нескольких часов рассматривать ночных красавиц, которые совершенно не похожи на дневных бабочек, узнать об их видах, образе жизни и мерах охраны, а также отправиться в ночной пеший поход протяженностью свыше 6 километров.

Организаторы мероприятия особо подчеркивают: это не шоу, а наблюдение за природой. По словам зилупского специалиста по туризму Илги Ивановой, место сбора натуралистов — природный заказник с особым микроклиматом, благодаря которому там и могут жить около 500 видов бабочек. 80% из них — ночные.

Начало Ночи наблюдения за бабочками — в 23 часа.

Греблюкалнс находится в приграничной зоне, гостям нужно взять с собой паспорт или eID-карту плюс заказанный в Погранохране пропуск (его можно оформить электронно). 

LSM  

Добавить комментарий

 