В Латвии будет видно лунное затмение

Новости Латвия | 12 июля 2019 | 19:26

Пресс-фото Пресс-фото

Вечером 16 июля и в ночь на 17-е на территории Латвии можно будет наблюдать частичное лунное затмение, сообщают Латвийское общество астрономов и SIA StarSpace. В этом году оно — особенное.

Хотя затмения Луны не столь уж редкое небесное явление, до следующего полного, которое можно будет увидеть в Латвии, пройдет еще более шести лет. Оно произойдет только 7 сентября 2025 года.

В начале затмения Луну наполовину накроет тень Земли, а в 23:02 начнется фаза частичного затмения, которая продлится около трех часов — до 2:00. Момент максимальной фазы затмения во всей Латвии наступит в 0:31, а завершится затмение в 3:18, когда Луна выйдет из тени Земли полностью.

На пике затмения на небе будет видно затемнение более чем половины диска луны. При этом сама Луна будет находиться над горизонтом низко — в юго-восточном и южном направлении.

Хотя лунные затмения в мире происходят в среднем 2-3 раза в год, не все они заметны с территории Европы. Важны и погодные условия. Предыдущее затмение в Латвии наблюдали утром 21 января. Следующее частичное (совсем небольшое) затмение будет возможно увидеть вечером 28 октября 2023 года.

LSM