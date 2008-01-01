Последствия бури в Даугавпилсе: деревья продадут на аукционе

Новости Общество | 11 июля 2019 | 23:21

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В Даугавпилсе подвели итоги бури, которая прошла по городу две недели назад. Удар стихии прошёл по микрорайону Новые Стропы. Сильный ветер сломал больше ста деревьев. Уборка стоила городскому бюджету около 8 000 евро. Поваленный лес продадут с аукциона и частично погасят расходы, рассказывает передача «Домская площадь» Латвийского радио 4.

Сразу после бури в Даугавпилсе стали появляться фотографии с поваленными деревьями на крышах домов и заборах горожан. Городская дума Даугавпилса сообщила, что примет заявления от жителей для получения компенсации.

Рядом с домом, где живёт Татьяна, упало сразу три дерева. В результате были смят забор, крыша гаража, разрушен вольер собаки по кличке Самурай.

«Там тоже крышу суком пробило. Мы сразу не увидели. Муж ковырнул отремонтировать, там всё и посыпало. Эта сосна лежала поперёк, потом на эти ворота упала, они были закрыты. Тоже погнулись. Муж повытягивал, поровнял сколько мог. А собаке прямо на голову упало», - рассказывает Татьяна.

Деревья семья убирала своими силами. Коммунальщики приехали в первый день и только расчистили выезд со двора. Заявление, чтобы получить компенсацию, Татьяна написала, но больших надежд не возлагает, так как осенью прошлого года поставили новый забор.

«Нам сказали в проекте не существует, значит идите нафиг, но может у кого-то совесть будет, потому что эту сосну, которая нам всё разбомбила, просили спилить и разрешение на спил дали, только не нам, а в ПЖКХ. В прошлом ноябре «зелёные» дали разрешение, потому что она опасная была, а они её не спили и мне сообщили, что её можно спилить – не выдали порубочный билет. Вот она нам всё тут грохнула», - говорит Татьяна.

Старший лесничий управления коммунального хозяйства Александр Кампан, рассказал, что убрать деревья удалось быстро:

«Сильный порыв ветра был около семи часов утра и длился около пяти минут. За это время было повреждено 103 дерева. 94 дерева были убраны городскими службами - Labiekārtošana-D и ПЖКХ. Остальные деревья хозяева участков изъявили желание убрать своими силами. В денежном выражении затраты городской думы составили 8300 евро».

Собранный лес продадут на аукционе, чтобы частично погасить затраты на уборку.

«Основной удар пришёлся на микрорайон Новые Стропы. Это район улиц Дзинтару, Турайдас, Кримулдас. Были повреждены дома, хозпостройки, заборы. Были упавшие деревья в районе велотрассы. Также ещё надо отметить вклад Государственной пожарно-спасательной службы. Они первыми выехали в район стихии и начали убирать упавшие деревья с дорог, что жители район Строп беспрепятственно добрались до места работы», - отметил Александр Кампан.

Со слов заместителя мэра Даугавпилса Игоря Прелатова, напрямую в думу подано только одно заявление.

«Я встречался с жителями, те люди, которые пострадали, у них имущество в основном застраховано, и они напрямую будут обращаться в страховые компании. К сожаленью, на части променада от Стропу вилнис до улицы Дурбес пострадал отбойный барьер и одна опора освещения», - поделился Прелатов.

Денежные компенсации в Даугавпилсе регулируются правилами о помощи в кризисных ситуациях и выплачивают до 1500 евро. Кому и в каком виде поможет самоуправление, решает социальное управление. Татьяна пока же приводит в порядок двор, имущество застраховано не было, а пёс Самурай в ожидании нового вольера вынужден сидеть на цепи.

LSM