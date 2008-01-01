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Новости Культура | 11 июля 2019 | 23:15

Какой увидел Латвию итальянский меланхолик

LSM

В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ДКХМ) начала работу выставка «Человек и природа в Латвии». Посетителей ждут пять десятков черно-белых фотографий, сделанных итальянским фотографом Лукой Берти.

Лука Берти — потомок известного флорентийского рода, герб его семьи датируется 1430-м годом, и фотограф иногда оставляет его оттиск на снимках вместо подписи. Один из родоначальников династии Берти — Берто Берти — дружил с Никколо Макиавелли, легендарной фигурой Ренессанса, философом, писателем и, как сказали бы сегодня, политологом и политтехнологом.

Однако, по словам заместителя директора по научной работе ДКХМ Владислава Иванова, Лука к своей знатности относится без особого пиетета и любит простую жизнь: «Он начинал карьеру в модных журналах Италии, но затем оставил коммерческую фотографию и отдал предпочтение документальному направлению. Лука Берти называет себя меланхоликом и чувствует родство с северянами: начал сотрудничать с этнографическими музеями Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, ездить в экспедиции в отдаленные районы».

В 2007 году фотограф переселился в Копенгаген. В 2013 году приехал в Латвию, путешествовал по латвийским деревням, заручившись рекомендацией Латвийского этнографического музея, жил в палатке и документировал деревенскую среду — природу и людей, используя «старую» аналоговую фототехнику.

«Самое главное для меня — пережить определенные события, эмоции и потом сделать снимок. Фотография не причина моих путешествий, а их результат. Я вижу в Латвии богатое культурное наследие, гармонию человека и природы; в глазах сельских жителей меня поразили гордость и самодостаточность», — говорит Лука Берти.

«Данная выставка тоже путешествует — по Латвии, и мы очень рады, что она добралась до Даугавпилса», — заключил В. Иванов.

Открыто до 31 августа.

LSM

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