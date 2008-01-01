В Борисо-Глебском соборе вспомнят священномученика Иоанна Рижского

Новости Общество | 11 июля 2019 | 22:41

D-fakti.lv D-fakti.lv

15 июля в 12.00 в кафедральном соборе св. Бориса и Глеба состоится общегородской акафист священномученику Иоанну Поммеру.

Житие святого священномученика Иоанна (Поммера), Архиепископа Рижскаго и Латвийскаго

Будущий святой Янис (Иоанн) Поммерс родился 6 (19) января 1876 года на хуторе Илзессала Праулиенской волости в семье православных крестьян-латышей. Святое Православие вошло в жизнь семьи Поммеров еще при прадеде, несмотря на сильное сопротивление и жестокое преследование со стороны немецких землевладельцев. Окончив Рижскую Духовную семинарию, Иоанн Поммер поступил в Киевскую Духовную Академию, во время обучения в которой он принял монашество, а затем был рукоположен во священника. В 1911 году Господь призывает Иоанна (Поммера) к епископскому служению. Через 10 лет, 8 (21) июня 1921 года, Святейший Патриарх Тихон своим указом назначает Иоанна (Поммера) Архиепископом Рижским и Латвийским, одновременно даруя права широкой автономии Православной Церкви в Латвии.

Много сил и трудов потребовало утверждение прав Латвийской Православной Церкви в молодом государстве в первые послевоенные годы. Только благодаря неустанным самоотверженным трудам архиепископа Иоанна удалось достичь регистрации Церкви как полноправного юридического лица. Для достижения этого архиепископу Иоанну пришлось стать депутатом Сейма.

Не менее тяжелым бременем были текущие повседневные заботы о благолепии храмов, совершении богослужений, восстановлении духовного образования. И этот тяжкий труд принес богатые плоды. Храмы наполнились молящимися. Церковь ожила.

Вся жизнь и подвижнические труды святителя Иоанна, как архиепископа и депутата, были направлены на служение Церкви, своей Родине Латвии и простому народу. Он одинаково заботился как о русских, латышах, так и о людях других национальностей. Для него не было своих и чужих, все были братья. Защищая интересы простого латышского трудового народа и крестьянства, Владыка вместе с тем выступал и в защиту православного русского меньшинства в Латвии. Был принят ряд законов, предусматривающих открытие русских учебных заведений, были открыты народные библиотеки и улучшено положение в дошкольном образовании.

О мученической кончине святого возвестил пожар на архиерейской даче в ночь с четверга на пятницу, 12 октября 1934 года. Никто не знает, кто и почему подверг мучениям Владыку. Но мучения эти были жестокими. Архиепископа привязали к снятой с петель двери и подвергли на верстаке страшным пыткам. Все свидетельствовало о том, что ноги святого жгли огнем, в него выстрелили из револьвера и живого предали огню. В нынешнем году исполняется 85 лет с той страшной ночи. На похороны архиепископа Иоанна собрались все, кто мог. Кафедральный собор Рождества Христова не мог всех вместить; множество народа стояло вдоль улиц, по которым должны были пронести останки священномученика до места упокоения на Покровском кладбище.

Память о святом хранилась в советские годы в сердцах православных, и ничто, даже страх преследований, не могло изгладить ее. 3 и 4 октября 2003 года в Риге состоялось торжественное перенесение святых мощей святого священномученика Иоанна Архиепископа Рижского и Латвийского (Поммера) из храма Покрова Пресвятой Богородицы в собор Рождества Христова.

В настоящее время священномученик Иоанн Рижский – единственный латвийский святой и молитвенник за весь латвийский народ.



Клирики Борисо-Глебского собора