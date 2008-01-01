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11 июля
День моря в Латвии
Именины:
Леонора, Свенс / Герман, Иван, Иона
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Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.
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Новости Культура | 11 июля 2019 | 22:37
Музыкальный уикэнд Viva Braslav Open Air 2019 зовет!
26–27 июля состоится «Viva Braslav Open Air 2019» на котором выступят: Gruppa Scryptonite, W&W, T-Fest, Тима Белорусских, Ляпис-98, Going Deeper, Vigel и многие другие.
«Viva Braslav Open Air 2019 - главный музыкальный уикенд страны» — постоянный девиз браславского open air. Крупнейший белорусский кемпинг, дополнительные сцены, конкурс красоты, танцевальная программа, соревнования и мастер-классы по экстремальным видам спорта — далеко не полный перечень того, что вас ждет в последние выходные июля в одном из самых красивых мест Республики Беларусь.
В продаже 3 категории билетов: Стандарт, Кемпинг, ВИП. Билеты без комиссии на официальном сайте vivabraslav.by
Все актуальные новости на vivabraslav.by и в социальных сетях (https://vk.com/vivabraslav.real https://www.instagram.com/vivabraslav.real/).
Для получения визы с целью посещения Viva Braslav Open Air необходимо предоставить в Генеральное консульство Республики Беларусь:
Заполненную и подписанную визовую анкету с вклеенной фотографией;
Паспорт (должен иметь не менее двух чистых страниц, предназначенных для виз, и срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 90 дней после окончания срока действия запрашиваемой визы);
Билет (копию электронного билета);
Полис медицинского страхования (сроки и количество дней, указанные в полисе, должны соответствовать сроку и количеству дней пребывания запрашиваемой визы);
Оригинал и копию свидетельства о рождении (для лиц, родившихся позднее 11.11.1991).
Подробная информация на сайте:
http://latvia.mfa.gov.by/ru/consular_issues/visas/private/
Подарите себе незабываемые выходные!
Пресс-релиз Генерального консульства РБ в Даугавпилсе
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