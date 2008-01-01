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Новости Культура | 12 июля 2019 | 19:45

Сегодня стартуют Дни органной музыки в Латгалии

Пресс-фото

С 12 по 27 июля в Латгалии в десятый раз пройдут международные «Дни органной музыки». Слушателей ждут девять концертов в католических и лютеранских храмах, и впервые фестиваль выйдет за пределы церковных стен: 26 июля в Резекненской музыкальной средней школе имени Яниса Иванова состоятся концерт и мастер-класс российских органистов Дениса Маханькова и Дины Ихиной.

— Цели Дней органной музыки не меняются все годы, — рассказала Rus.Lsm.lv одна из организаторов, органистка рижской Церкви Лютера на Торнякалнсе Лариса Царькова. — Мы привозим в Латгалию хороших музыкантов и знакомим жителей «глубинки» с академической музыкой. Кроме этого, всегда собираем пожертвования на восстановление какого-то конкретного органа. На сей раз это будет орган костела Св. Иосифа в Тилжской волости Балвского края.

Концерты пройдут в Стирниене, Ликсне, Балви, Извалте, Резекне, Крустпилсе, Карсаве, Галени. Первый, в Стирниене — уже сегодня, 12 июля. Начало в 21:00 в костеле Св. Лауренция.

Все подробности — на странице «Дней» в Facebook.

Вход за пожертвования.

LSM

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