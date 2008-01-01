Новая волна увольнений в Даугавпилсе: теперь из-за экологии

Новости Политика | 10 июля 2019 | 19:55

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В феврале этого года компания Daugavpils ūdens сливала песок из ливневой канализации в яму в одной из промзон города. В результате члена правления водоканала Гирта Колендо уволили. Городская административная комиссия оштрафовала Daugavpils ūdens на 2500 евро. В управлении по охране окружающей среды завершили проверку по этому делу с выводом, что существенного ущерба природе эти действия не нанесли. Но Колендо может стать не единственным, кого «попросят на выход», сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

В управлении по охране окружающей среды рассказали, что в феврале им сообщили, что из машины компании Daugavpils ūdens сливают отходы. Их объём составил два кубометра. Это был песок из ливневой канализации. Представитель управления Марута Буклевич объяснила, что по первому требованию отходы были убраны.

«По итогам проверки управления по охране окружающей среды не было зафиксировано существенного влияния на природу. Но, чтобы сохранить уверенность в том, что предприятие работает в соответствии с нормативными актами, водоканалу надо привести в порядок систему утилизации отходов».

Главная задача для Daugavpils ūdens – это возможность утилизировать песок из ливневой канализации круглый год, а также вести учёт сточных вод.

«На пункте приёма сточных вод по адресу улица Дундура, 5а, надо обеспечить учёт всех собранных сточных вод не из центральной системы канализации. Большинство этих работ необходимо завершить до конца этого года».

После этого нарушения мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие») уволил члена правления Daugavpils ūdens Гирта Колендо. Выводы управления по охране окружающей среды не изменили мнения градоначальника о своём решении, которое он считает правильным.

«Административное нарушение на тот момент было налицо. При этом было выяснено, что такого рода ямы с канализационными отходами создавались в Даугавпилсе на протяжении многих лет, потому что приёмный пункт на очистных сооружениях не мог обеспечить приёмку этой массы».

Городская административная комиссия также оштрафовала Daugavpils ūdens на 2500 евро. По мнению Андрея Элксниньша, эти деньги должен заплатить бывший руководитель водоканала Гирт Колендо.

«Меры считаются адекватными. Кроме этого, с министерством регионального развития это было согласовано, как должные хозяйственники, мы обязаны взыскать эти 2500 евро с этого члена правления, который отвечал за такие правонарушения. Исполнительному директору дано поручение обеспечить исковое требование в отношении предыдущего члена правления за компенсацию нанесённого ущерба».

Кроме того, в последнее время у руководства города возникли вопросы к работе члена правления Daugavpils satiksme Романа Савицкого. Председатель самоуправления Андрей Элксниньш упрекает главу городского общественного транспорта в некомпетентности, подписании договора по закупке новых трамваев при отсутствии денежного гаранта в думе. Роман Савицкий считает, что это политическое решение.

«Это никак не связано с моей профессиональной деятельностью. Мне не было выдвинуто до сих пор ни одной претензии. Против меня не заведено никаких уголовных, административных и дисциплинарных дел, поэтому не вижу причин для моего отстранения. Мэр Даугавпилса господин Элксниньш прислал к нам запрос на предприятие. Мы на все запросы ответили, но запрос не является обвинением. Что касается задержки трамваев, то это связано с объективными причинами и никак не связано с моей деятельностью».

В конце февраля вначале марта этого года в течение двух недель уволили сразу трёх руководителей муниципальных предприятий. Сейчас в городской думе прошла новая волна увольнений. Ранее с поста председателя социального комитета сняли Рихарда Эйгимса, а от должности руководителя социального управления отстранили Нону Якубовскую. Романа Савицкого, вероятнее всего, уволят на собрании членов правления на следующей неделе. Нона Якубовская и Роман Савицкий были кандидатами в депутаты в городскую думы на выборах 2017 года от списка «Нашей партии», первым номером в котором шёл Рихард Эйгимс.

LSM