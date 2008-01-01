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Новости Латвия | 10 июля 2019 | 19:50

Вторая половина недели будет более солнечной

D-fakti

С четверга в Латвии установится более сухая и ясная погода, однако ночи окажутся холодными, прогнозируют метеорологи.

В четверг ожидается меньше осадков — только местами, и будет солнечно, к тому же кое-где и теплее: в центральной части страны температура воздуха превысит 20 градусов.

На уикенд пройдет меньше дождей, в пятницу их, возможно, даже не будет на территории всей Латвии. Но из-за наплыва холодных воздушных масс ночи станут холодными, температура будет падать до 8-13 градусов. Днем же ожидается до 15-20, в воскресенье даже до 22 градусов тепла.

В начале следующей недели снова ожидаются ливни и грозы, днем максимум 20 градусов тепла. Но вторая половина недели может оказаться теплее.

В первой декаде июля средняя дневная температура в Латвии составляла ниже 15 градусов, примерно на 3 градуса ниже климатической нормы — что делает начало месяца одним из самых холодных в этом столетии.

LSM 

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