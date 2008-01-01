В музейном дворике покажут польский спектакль

Новости Культура | 9 июля 2019 | 22:40

18 июля 2019 года, в 20:00, во дворе Даугавпилсского художественно-краеведческого музея состоится спектакль "В будущее возьмут не всех" по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека.

Pезкая и трагическая пьеса Славомира Мрожека. Новая форма о нашем обществе, которое постепенно тонет в демографическом кризисе и миграционных волнах, которое молодое поколение чувствует, как одну из самых острых и важных.

Герои пьесы пытаются выбрать того, кому придется "поднимать страну с колен", но безрезультатно уходят на дно своих эгоистических потребностей и страхов, не замечая, во что они превращаются. Такому обществу как никогда нужен новый герой и пассионарий, новый Христос, новый Юзеф, новый Карл способный спасти от этой разрухи......А есть ли он среди нас?

-язык: русский, латышский, польский-

-ВХОД СВОБОДНЫЙ-

Спектакль реализован в рамках поддержки Сената Польши и Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.

Пресс-релиз