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Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода сегодня. Хорошо бы, конечно, чтобы это чувство не оказалось яростью, но - уж как повезет.
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Новости Культура | 9 июля 2019 | 22:40
В музейном дворике покажут польский спектакль
18 июля 2019 года, в 20:00, во дворе Даугавпилсского художественно-краеведческого музея состоится спектакль "В будущее возьмут не всех" по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека.
Pезкая и трагическая пьеса Славомира Мрожека. Новая форма о нашем обществе, которое постепенно тонет в демографическом кризисе и миграционных волнах, которое молодое поколение чувствует, как одну из самых острых и важных.
Герои пьесы пытаются выбрать того, кому придется "поднимать страну с колен", но безрезультатно уходят на дно своих эгоистических потребностей и страхов, не замечая, во что они превращаются. Такому обществу как никогда нужен новый герой и пассионарий, новый Христос, новый Юзеф, новый Карл способный спасти от этой разрухи......А есть ли он среди нас?
-язык: русский, латышский, польский-
-ВХОД СВОБОДНЫЙ-
Спектакль реализован в рамках поддержки Сената Польши и Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
Пресс-релиз
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