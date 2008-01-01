Концерт электронной и гонговой музыки в Ротко центре

Новости Культура | 9 июля 2019 | 22:28

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12 июля в 13:00 в Даугавпилсском Арт-центр им. Марка Ротко музыкант Даце Страуме и клавишник группы «Dzelzs vilks», повелитель синтезаторов и мульти-инструменталист Каспарс Тобис откроют лично-созданные музыкальные мотивы в представление «Meklētājs» – новаторском симбиозе звуков природы и электроники.

В звуках представления синтезируется игра Каспара на 4-х синтезаторах совместно с 6-ю гонгами, кокле и множеством нетрадиционных инструментов под аккомпанемент вокала Даце.

В музыкальном путешествие соединяются предугадываемые и непривычно-незнакомые миры звуков. На стыке двух многогранных звуковых миров, в игре двух форматов – акустического и цифрового, рождается мистерия неуловимого чувственного опыта. Мы все в этом мире исследователи. Благодаря встрече Даце Страуме с Каспарам Тобисом – двух искателей далёких от привычной обыденности, переступая через рамки и предаваясь поиску новых критерий в музыке и синтезе звуков – так рождается новое пространство, где нет ни требований, ни ожидания.

Это пространство, в котором ты можешь оставаться собой, ощущать, встречать, открывать себя с новой стороны. Если это то, что ты ищешь. Это пространство, которое позволят путешествовать в себе, находить новые пути познания, открывать в себе новые грани и опыт.

Приглашаем отдать себя вдохновению из звукового преставления, пережить новый опыт поиска и нахождения себя.

12 июля звуковое преставление «Meklētājs» начнёт программу мероприятий Ротко центра, приуроченных открытию выставки новых подлинников художника Марка Ротко. После концерта в 14:30 последует публичное выступление «Кто боится красного, жёлтого и синего?» на английском языке. Дискуссия будет вестись в контексте творчества Марка Ротко между бразильским художником Марко Гарод Джанотти (Marco Garaude Giannotti) и академиком Дэвидом Анфамом (David Anfam). Одновременно с открытием выставки подлинников Ротко откроется персональная выставка работ М. Р. Джанотти. Торжественное открытие новой выставки подлинников Марка Ротко состоится в 16:00.

12 июля концерт и другие мероприятия в Даугавпилсском Арт-центр им. Марка Ротко будут бесплатны.

ПРОГРАММА:

13:00 ЗВУКОВОЕ ПРЕСТАВЛЕНИЕ «MEKLĒTĀJS»;

14:30 ПУБЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР «КТО БОИТСЯ КРАСНОГО, ЖЁЛТОГО И СИНЕГО?»;

16:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ПОДЛИННИКОВ.

Мероприятие поддерживают: Даугавпилсская городская дума, государственный Фонд культурного наследия.

Центр М.Ротко