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Новости Общество | 9 июля 2019 | 21:27

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 3 по 9 июля 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 13 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Bruns Sergejs (01.01.1962 - 07.07.2019)
Dunaiska Anna (26.05.1939 - 05.07.2019)
Medeiša Tatjana (22.10.1966 - 02.07.2019)
Polovinkins Vasilijs (23.02.1946 - 09.07.2019)
Samonova Klavdija (29.02.1920 - 06.07.2019)
Sarkans Vladislavs Jāzeps (20.05.1936 - 07.07.2019)
Strumpe Gatis (23.04.1965 - 01.07.2019)
Šostaka Matilde (09.05.1929 - 04.07.2019)
Tarasovs Pāvels (08.10.1962 - 03.07.2019)
Vasiļevska Jevgeņija (24.12.1937 - 06.07.2019)
Virvinskis Ivans (22.03.1946 - 08.07.2019)
Zaiceva Valentīna (20.05.1947 - 03.07.2019)
Zujeva Elvīra (16.06.1954 - 04.07.2019).
 

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