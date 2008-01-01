Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
9 июля
Именины:
Асна, Асне, Зайга / Давид, Денис, Иван
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Вы заслуживаете отдыха, причем длительного. Или, если уж совсем некогда, не очень длительного. Но немедленно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1215 ()
|GBP
|0.8962 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.5025 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Новая неделя будет пасмурной и дождливой
В последние дни погоду в Латвии определяли циклоны, которые пересекали территорию страны с западной ...
2. Латвийцы просят зарплату в конвертах из-за «быстрых кредитов» — специалист {1}
3. Социальная служба приглашает своевременно получить помощь Даугавпилсского самоуправления семьям с детьми-школьниками
4. Генеральный директор Государственной службы среды прибыла с региональным визитом в Даугавпилс
5. ЧП на границе: при проверке в Infinity нашли незадекларированные 11 500 долларов
6. Понедельник, 8 июля: дожди и грозы
7. "Латыши и нацменьшинства": Левитс выступил с обращением к народу
8. Мэр решил уволить руководителя Daugavpils satiksme Р. Савицкого
9. В Даугавпилсе прозвучит старинная музыка
10. Даугавпилсская дума продолжает бороться с заброшенными зданиями
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 9 июля 2019 | 21:18
В среду облаков станет больше, пройдут дожди
В среду в Латвии ожидается более облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
Наибольшая вероятность грозовых ливней - во второй половине дня в восточных районах.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +9.. +14 градусов ночью до +15..+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь, в течение дня облачный покров станет тоньше. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, а днем потеплеет до +17..+18 градусов.
Добавить комментарий