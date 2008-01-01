В среду облаков станет больше, пройдут дожди

Новости Латвия | 9 июля 2019 | 21:18

AFP AFP

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, сообщает агентство LETA.

Наибольшая вероятность грозовых ливней - во второй половине дня в восточных районах.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +9.. +14 градусов ночью до +15..+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь, в течение дня облачный покров станет тоньше. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, а днем потеплеет до +17..+18 градусов.

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