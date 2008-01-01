В следующем году на Лиго будет пять выходных дней

Новости Латвия | 9 июля 2019 | 21:01

Пресс-фото Пресс-фото

В следующем году на праздник Лиго будет пять выходных дней. Соответствующий проект распоряжения Министерства благосостояния о переносе рабочих дней в 2020 году утвердило сегодня правительство, сообщает ЛЕТА.

В следующем году рабочий день 22 июня, который приходится на понедельник между воскресеньем 21 июня и праздничными днем 23 июня, перенесен на субботу, 13 июня. Таким образом, на Лиго в стране будет пять выходных дней подряд.

Изменения будут касаться бюджетных организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.

Пока планируется, что в 2020 году 22 июня будет единственным перенесенным рабочим.

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