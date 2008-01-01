Каратисты Sochin завоевали четыре бронзовые медали

Новости Спорт | 8 июля 2019 | 23:46

Пресс-фото Пресс-фото

На VIII Латвийской юношеской олимпиаде, которая проходила в Елгаве, в соревнованиях по каратэ достойно выступила команда клуба Sochin из Даугавпилса.

Результаты клуба Sochin из Даугавпилса: «бронза» - Илья Зенков, Николай Романцевич, Дмитрий Важенин, Айнар Мазбуш.



Тренирует спортсменов Сергей Иванько.

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