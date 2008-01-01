Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
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Новости Спорт | 8 июля 2019 | 23:46
Каратисты Sochin завоевали четыре бронзовые медали
На VIII Латвийской юношеской олимпиаде, которая проходила в Елгаве, в соревнованиях по каратэ достойно выступила команда клуба Sochin из Даугавпилса.
Результаты клуба Sochin из Даугавпилса: «бронза» - Илья Зенков, Николай Романцевич, Дмитрий Важенин, Айнар Мазбуш.
Тренирует спортсменов Сергей Иванько.
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