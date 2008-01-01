Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 8 июля 2019 | 23:28

На 8 июля 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агрономы;

- администратор компьютерных систем;

- аналитик маркетинговых исследований;

- ассистент по продажам;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель автомобиля/ закупщик молодняка;

- водитель автопогрузчика;

- водитель башни;

- водитель такси;

- врачи;

- главные бухгалтеры;

- горничная отеля;

- государственный инспектор;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель (Медуми);

- дефектоскопист;

- директор школы (Шпоги, Вишки);

- диспетчер товаров;

- дозировщик (работа в Риге);

- дошкольный музыкальный педагог;

- дошкольный педагог;

- доцент;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дровосек;

- жестянщики;

- журналист;

- забойщики крупного рогатого скота (Савишки, Таборе);

- заместитель руководителя учебного центра;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инженер базы данных;

- инженер-механик;

- инженер по системам безопасности;

- инженер технических систем безопасности;

- инженеры-электрики;

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- интервьюер;

- каменщики;

- кладовщик;

- комплектовщик;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- контролёр производства;

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- лекторы;

- логопед (Силене);

- маляры;

- медсестра (Двиете, Илуксте);

- механик в цех;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажники сантехники/ оборудования;

- мясник (работа в Германии);

- озеленитель;

- опекун приюта для собак и кошек (Демене);

- опекуны;

- оператор ввода данных;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор колл-центра;

- оператор лесопилки;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор перерабатывающего станка;

- оператор пескоструйной обработки;

- оператор производства шоколада (работа в Риге);

- оператор хлебопекарной машины;

- отделочники;

- официанты;

- охранник;

- пекари;

- плавильщик металла;

- планировщик производства;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник повара;

- помощник руководителя строительных работ;

- помощник столяра;

- преподаватель английского языка;

- программисты;

- продавец автозаправочной станции;

- продавец - консультант;

- продавец на рынке;

- продавцы розничной торговли;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители строительных работ;

- руководитель / монитор-консультант;

- руководитель монтажных работ (Илуксте);

- руководитель сельскохозяйственного предприятия (Рудзиши, Медуми);

- сантехники;

- сборщик композитных изделий;

- сборщик трубопровода;

- сборщик ягод;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники (Вайкуляны, Ликсна);

- слесари;

- слесарь-инструментальщик;

- слесарь металлических конструкций (командировки в Германию);

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесарь-ремонтник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- сотрудник муниципальной полиции;

- социальный опекун (Двиете, Илуксте);

- социальный реабилитолог (Двиете, Илуксте);

- специалист по закупкам;

- специалист по рекламе;

- специалисты по продажам;

- супервайзер игровых автоматов;

- старший консультант;

- старший повар;

- столяр-мебельщик;

- строители;

- строительные рабочие;

- стропальщик;

- телеведущий;

- телятник (Риебини, Прейльский р.);

- тестер информационной системы;

- тестомес (работа в Риге);

- техник-электронщик;

- технолог-механик;

- технологи;

- токари;

- торговый представитель;

- тракторист (Меймури, Скрудалиена);

- транспортный механик;

- уборщики;

- упаковщики (работа в Риге);

- установщик вентиляционных систем;

- установщик электронного оборудования;

- учитель домашнего хозяйства для мальчиков (Науенская основная школа);

- учитель естествознания и биологии;

- учитель информатики/ методист;

- учитель латышского языка / литературы;

- учитель математики;

- учитель музыки;

- учитель начальных классов;

- учитель химии;

- учителя дошкольного образования;

- учителя информатики и основ программирования;

- учителя физики;

- фармацевт (работа в Риге);

- фрезеровщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873



Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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