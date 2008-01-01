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Новости Культура | 8 июля 2019 | 22:09

В Даугавпилсе выставлены керамические «основы» стран Балтии

Центр М.Ротко

В Арт-центре имени Марка Ротко начала работу выставка «Основы», на которой представлены работы 71 художника из Латвии, Литвы и Эстонии. Выставке предшествовал конкурс: произведения керамистов оценивало и отбирало жюри, состоявшее из представителей всех стран Балтии.

— Экспозиция организована Латвийским центром современной керамики и нашим Арт-центром, — рассказал Rus.Lsm.lv художник и куратор выставки Валентин Петько. — Перед открытием состоялась международная конференция, на ней речь шла о становлении керамики в Латвии, Литве, Эстонии. Примечательно, что отделения керамики художественных академий всех балтийских стран отмечают сейчас 95-летия, в нашем развитии много общего. Нельзя утверждать, что в Балтии есть какая-то ведущая керамическая страна, задающая тон другим. Может быть, раньше ею была Латвия, сейчас — нет. Говорить о керамическом ренессансе в мире можно, но тут лидируют США и страны «старой» Европы. У Балтии многое еще впереди.

«Основы» порадовали разнообразием — от вполне реалистичных забавных фигурок, вроде «Счастливого поросенка», до философических абстракций без названий.

Международное жюри из 71 художника выбрало трех: им предоставлено право в будущем организовать в Арт-центре имени Марка Ротко персональные выставки. Это Рудис Петерсонс (Латвия), Милена Пирштелиене (Литва) и Сандер Раудсепп (Эстония).

Выставка «Основы» открыта до 8 сентября. А 12 июля в центре Ротко стартует VII международный симпозиум керамического искусства Ceramic laboratory.

LSM

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