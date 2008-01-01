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Новости Латвия | 8 июля 2019 | 22:03
На этой неделе возможны рекорды холода
В ближайшие дни в Латвии сохранится прохладная погода, во второй половине недели ожидаются даже рекорды холода, свидетельствуют прогнозы.
После обеда всю неделю будет +14... +19 градусов, только местами в четверг и в воскресенье ожидается +20... +21 градус. В свою очередь, во время ливней и града даже в середине дня температура может составлять около +10.
Ночами ожидается в основном +7... +13 градусов, но особенно холодной будет ночь с пятницы на субботу, когда столбик термометра местами — главным образом в Видземе и Латгале — опустится до +3... +5 градусов.
Температурный рекорд для середины июля — +3... +5 градусов, поэтому ожидаются новые рекорды по меньшей мере регионального значения.
Сильные ливни и грозы, согласно прогнозам, пройдут в первой половине недели — до среды. В свою очередь, потом чаще будет выглядывать солнце, кратковременные дожди ожидаются только в некоторых регионах.
Согласно последним долгосрочным прогнозам, средняя июльская температура в Латвии будет ниже климатической нормы. Это значит, возможность устойчивой жары во второй половине месяца снизилась.
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