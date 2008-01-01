В Даугавпилс прибыли новые оригиналы Марка Ротко

Новости Культура | 8 июля 2019 | 21:51

Пресс-фото Пресс-фото

Ночью 8 июля в Арт-центр имени Марка Ротко были доставлены пять картин Марка Ротко: по существующему между центром и наследниками художника договору, находящиеся в музее работы меняются каждые три года. Новая подборка оригиналов, как и прежние, — из коллекции детей мэтра абстрактного экспрессионизма Кристофера Ротко и Кейт Ротко-Призел.

— Я очень рада, что на сей раз к нам приехал автопортрет Ротко 1936 года, — рассказала Rus.Lsm.lv куратор экспозиций и выставок, искусствовед Фарида Залетило. — Считаю это символическим возвращением художника на родину, я давно хотела именно эту картину, но она постоянно была «занята». Я видела телеинтервью Кристофера, когда он стоял рядом с автопортретом отца, и было так отчетливо видно, как он на отца похож… Еще прибыли две сюрреалистические работы 40-х годов — «Святилище в Карнаке» и «Эолова арфа», одна мультиформа и «Красное на коричневом» — это уже классический Ротко. Наша концепция не меняется: каждая подборка оригиналов отражает все этапы творчества Марка Ротко.

Торжественное открытие экспозиции Ротко запланировано на 16:00 12 июля. В нем примет участие дочь художника Кейт Ротко-Призел. В этот же день в 13:00 латвийские музыканты Даце Страуме и Каспар Тобис сыграют свою премьеру «Искатель» — произведение, в котором смешаны звучание народных инструментов, электронная музыка, природные звуки и вокал. В 14:30 начнется беседа об искусстве «Кто боится красного, желтого и синего?». В разговоре участвуют бразильский художник Марко Джианнотти и Дэвид Анфам — британский искусствовед, знаток творчества Марка Ротко.

12 июля вход в Арт-центр имени Марка Ротко бесплатный.

LSM