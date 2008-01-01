Daugavpils ūdens нелегально хранила опасные отходы

Новости Общество | 8 июля 2019 | 21:48

Хотя муниципальная компания Daugavpils ūdens создала несанкционированные места хранения опасных отходов, большого урона населению эти действия не нанесли, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на Государственную службу среды.

Чтобы получить подробную информацию о ситуации в даугавпилсском муниципальном предприятии Daugavpils ūdens, которое зимой в административной черте города оборудовало несанкционированные места хранения сточных вод и отходов, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал у мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша до конца июня предоставить информацию о нарушениях и мерах, которые самоуправление предприняло, чтобы их исправить.

По словам Элксниньша, дума провела ряд ревизий и проверок, чтобы понять, как производится сбор сточных вод и их вывоз в городе. Вместе с Госсслужбой среды (ГСС) представители думы обследовали места, где предприятие вырывало ямы и временно хранило сточные воды и бытовые отходы.

ГСС подтвердила, что в установленный срок получила ответы на все имеющиеся вопросы, а потому не видит причин упрекать Даугавпилсскую думу в том, что та не контролирует предприятие.

За загрязнение среды предприятие заплатило штраф в 2500 евро.

По словам генерального директора ГСС Элиты Баклане-Ансберги, большого вреда даугавпилчанам предприятие не нанесло, отметив, что хотя проблема с хранением сточных вод долго не решалась, жителям беспокоиться не о чем.

Глава ГСС отметила, что требования по защите окружающей среды следует повысить не только в Даугавпилсе, но и во вей Латвии в целом. «Улучшения нужны. Определенно, в том подходе, как мы контролируем предприятия. Намного больший упор нужно ставить на превенцию, чтобы не допустить нарушений», - отметила Баклане-Ансберга.

LSM