KNAB применил меру пресечения к депутату Даугавпилсской думы

Новости Происшествия | 8 июля 2019 | 19:34

Даугавпилссая городская дума получила решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о применении ограничений к депутату городской Думы в рамках уголовного процесса о возможном вымогательстве взятки.

Согласно решению KNAB, подозреваемому депутату во время следствия запрещено участвовать в надзоре и принятии решений в сфере закупок.

Даугавпилсская дума внимательно следит за выполнением решения, что бы указанное должностное лицо не участвовало в принятии каких либо решений, касающихся закупок.

Отдел по связям с общественностью и маркетинга

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