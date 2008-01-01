Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 июля

Именины:
Ада, Аделе, Антра / Давид, Дементий, Денис

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
9 .. 11 C
Утро
13 .. 15 C
День
17 .. 19 C
Вечер
14 .. 16 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Латвийцы просят зарплату в конвертах из-за «быстрых кредитов» — специалист

«Система быстрых кредитов должна работать для тех, у кого есть краткосрочные трудности. Но берут мно ... {1}

2. Даугавпилс приглашает на V международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург 1812»

3. Пляж в Стропах продолжает преображаться

4. Социальная служба приглашает своевременно получить помощь Даугавпилсского самоуправления семьям с детьми-школьниками

5. Жара вернется в Латвию не раньше середины июля

6. В Даугавпилсе прошел II международный фестиваль кукол

7. Генеральный директор Государственной службы среды прибыла с региональным визитом в Даугавпилс

8. Вторник, 2 июля: дожди, гроза, ветер

9. ЧП на границе: при проверке в Infinity нашли незадекларированные 11 500 долларов

10. В Даугавпилсе прозвучит старинная музыка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Происшествия | 8 июля 2019 | 19:34

KNAB применил меру пресечения к депутату Даугавпилсской думы

Даугавпилссая городская дума получила решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о применении ограничений к депутату городской Думы в рамках уголовного процесса о возможном вымогательстве взятки.

Согласно решению KNAB, подозреваемому депутату во время следствия запрещено участвовать в надзоре и принятии решений в сфере закупок.

Даугавпилсская дума внимательно следит за выполнением решения, что бы указанное должностное лицо не участвовало в принятии каких либо решений, касающихся закупок.

Отдел по связям с общественностью и маркетинга

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 