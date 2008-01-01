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Новости Общество | 8 июля 2019 | 19:32
Мэр города принял решение уволить руководителя Daugavpils satiksme Р. Савицкого
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш принял решение освободить от занимаемой должности члена правления муниципального предприятия Daugavpils satiksme Романа Савицкого.
“Принял решение сменить члена правления муниципального предприятия Daugavpils satiksme Р. Савицкого, – сообщил председатель городской думы. – Причин множество - человек не совсем понимает, чем занимается на своем рабочем месте и практически угробил реализацию проекта новых трамваев.
Также важно, что член правления с подозреваемым в коррупции Р. Эйгимсом - как «рука и перчатка», а в ближайшие недели за эти трамваи начнутся перечисления (4 млн евро), и в город дополнительно придут от 10 до 12 млн евро на новую ветку; «торговать влиянием» или как-либо коррумпировать данные проекты этим деятелям я не позволю”, – рассказал Элксниньш.
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