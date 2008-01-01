Мэр города принял решение уволить руководителя Daugavpils satiksme Р. Савицкого

Новости Общество | 8 июля 2019 | 19:32

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш принял решение освободить от занимаемой должности члена правления муниципального предприятия Daugavpils satiksme Романа Савицкого.

“Принял решение сменить члена правления муниципального предприятия Daugavpils satiksme Р. Савицкого, – сообщил председатель городской думы. – Причин множество - человек не совсем понимает, чем занимается на своем рабочем месте и практически угробил реализацию проекта новых трамваев.

Также важно, что член правления с подозреваемым в коррупции Р. Эйгимсом - как «рука и перчатка», а в ближайшие недели за эти трамваи начнутся перечисления (4 млн евро), и в город дополнительно придут от 10 до 12 млн евро на новую ветку; «торговать влиянием» или как-либо коррумпировать данные проекты этим деятелям я не позволю”, – рассказал Элксниньш.

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